Esenyurt'ta sağanakta yola dönen suya kapılan kadın çevredekilerce kurtarıldı

İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası bazı yolların göle dönmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın, yoldaki suyun etkisiyle akıntıya kapılarak sürüklendi.

Olayın yaşandığı nokta:

Görgü tanıklarına göre olay, Dereyolu Hürriyet Mahallesi içinden geçen bir yol üzerinde meydana geldi. Kısa sürede yükselen su, yolda birikerek araçların ve yayaların ilerlemesini engelledi; bazı araçlar suyun altında kaldı.

Kurtarma anı ve görüntüler:

Suya kapılan kadını gören çevredekiler hızla müdahale etti ve kadını akıntıdan çıkararak güvenli bir yere taşıdı. Müdahale anı ile araçların sulara gömüldüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı; olayda ağır yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

ESENYURT'TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE GÖLE DÖNEN YOLDA BİR KADIN SUYA KAPILDI.