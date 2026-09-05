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Esenyurt'ta şehit olan polis memuruna Mustafa Çiftçi'den başsağlığı mesajı

Bakan Mustafa Çiftçi, Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Caner Şahin

Esenyurt'ta şehit olan polis memuruna Mustafa Çiftçi'den başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı dileğinde bulundu. Çiftçi, mesajını X hesabından paylaştı.

Saldırı ve hastanede müdahale:

Olayda görevli olan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Topatan'ın, Esenyurt'ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, korsan taksicilik yaptığı belirtilen şahsın ateş açması sonucu yaralandığı bildirildi. Topatan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çiftçi'nin taziye mesajı:

Çiftçi paylaşımında, şehit polis memuru için Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı iletti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, İSTANBUL’UN ESENYURT İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA SİLAHLI...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, İSTANBUL’UN ESENYURT İLÇESİNDE TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU MEHMET ALİ TOPATAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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