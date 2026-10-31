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Kepez'de polis kamerası kaydetti: 7,5 kilogram esrarla bir şüpheli tutuklandı

Kepez'de polisin düzenlediği operasyonda 15 poşette toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi; operasyona ait görüntüler polis kamerasında kayıtlı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de polis kamerası kaydetti: 7,5 kilogram esrarla bir şüpheli tutuklandı

Kepez'de narkotik operasyonu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kente getirip satış ile dağıtımını yaptıkları bilgisi edinilen iki şüpheli yakalandı. Operasyon anı ve aramalarda ele geçirilen malzemeler polis kamerasına yansıdı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Çalışmayı yürüten birim İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak açıklandı. Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda M.S.K. ve O.Ü. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 15 parça poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

yasal süreç ve şüphelilerin durumu:

Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamada O.Ü. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili çalışmalar ve soruşturma devam ediyor.

ŞÜPHELİ ARAÇ

ŞÜPHELİ ARAÇ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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