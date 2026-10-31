Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

Esenyurt'ta 29 Ekim akşamı yağışlı yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araçlara çarptı; kazanın görüntüleri güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücünün yokuş aşağı gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla park halindeki araca çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 29 Ekim akşam saat 20:30 sıralarında Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Görüntülerde, yağışlı havanın etkisiyle yolun kayganlaştığı ve otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara doğru kaydığı görülüyor. Sürücünün ani müdahalesi fren ya da direksiyonla aracı durdurmaya yetmedi; çarpmanın ardından maddi hasar oluştu. Yetkililer ve görgü tanıkları, kaza sonucunda yaralanma olmadığını ancak araçlarda önemli düzeyde maddi hasar bulunduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Olayı anlatan çevre sakini Volkan Çelik şunları söyledi: "Yaralanma yok. Arkadaşlar yokuş aşağı geliyor. Hava yağışlı ve arkadaşlar herhalde bir anlık refleksle frene dokunuyorlar. Araba dönüyor ve duramıyor. Araba zaten perte çıktı. Komşumuz da arabayı yeni almıştı. Bugün de çekici geldi arabayı çekip götürdü. Gönül ister ki kaza olmasın. Şükür ki can kaybı yok. Burada çok kaza oluyor. Geçenlerde iki kere dükkana girdiler. Kasis olsa daha iyi olur. Çoluk çocuğumuz çıkamıyor dışarıya. Yarın bir gün ben çocuğumu burada ekmek almaya bile göndermem. Kasis yok bir şey yok".

Komşular, aynı noktada benzer kazaların tekrarlandığını ve hız kesici önlemleri ile yol düzenlemesi talep ediyor. Olay yerinde araçların kaldırılması için çekici çağrıldı ve araçlar bulunduğu yerden götürüldü. Güvenlik kameraları sayesinde kaza anına ilişkin görüntüler kayıt altına alınırken, yetkililerin incelemesi sürüyor.

İSTANBUL ESENYURT&#039;TA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI....

İSTANBUL ESENYURT'TA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI. YAŞANAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Virajı kaçıran otomobil dereye uçtu; sürücü ayakta tedavi edildi
images

Kozan'da sağanak tarlaları çamura boğdu, fıstık hasadı beklemede
images

Zeytinburnu'nda iş yerine silahlı saldırı: esnafın şüpheliyi kovalayıp vurduğu a...
images

Samsun'da yelekle korunup kaldırıma taşınan kazazedeye polisin desteği takdir to...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum uçuş darboğazını ANEX ve AJet görüşmeleriyle gidermeyi hedefliyor

Genç yeteneklere yönelik kâğıt rölyef kursu Erzincan'da başladı

Kültür yolunda Çeşme sakızı yeniden gündemde

Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarih, limon ve limonata ile tanıştı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor