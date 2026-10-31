Esenyurt'ta yağışlı yokuşta direksiyon kaybı: park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücünün yokuş aşağı gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden fazla park halindeki araca çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 29 Ekim akşam saat 20:30 sıralarında Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Görüntülerde, yağışlı havanın etkisiyle yolun kayganlaştığı ve otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara doğru kaydığı görülüyor. Sürücünün ani müdahalesi fren ya da direksiyonla aracı durdurmaya yetmedi; çarpmanın ardından maddi hasar oluştu. Yetkililer ve görgü tanıkları, kaza sonucunda yaralanma olmadığını ancak araçlarda önemli düzeyde maddi hasar bulunduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Olayı anlatan çevre sakini Volkan Çelik şunları söyledi: "Yaralanma yok. Arkadaşlar yokuş aşağı geliyor. Hava yağışlı ve arkadaşlar herhalde bir anlık refleksle frene dokunuyorlar. Araba dönüyor ve duramıyor. Araba zaten perte çıktı. Komşumuz da arabayı yeni almıştı. Bugün de çekici geldi arabayı çekip götürdü. Gönül ister ki kaza olmasın. Şükür ki can kaybı yok. Burada çok kaza oluyor. Geçenlerde iki kere dükkana girdiler. Kasis olsa daha iyi olur. Çoluk çocuğumuz çıkamıyor dışarıya. Yarın bir gün ben çocuğumu burada ekmek almaya bile göndermem. Kasis yok bir şey yok".

Komşular, aynı noktada benzer kazaların tekrarlandığını ve hız kesici önlemleri ile yol düzenlemesi talep ediyor. Olay yerinde araçların kaldırılması için çekici çağrıldı ve araçlar bulunduğu yerden götürüldü. Güvenlik kameraları sayesinde kaza anına ilişkin görüntüler kayıt altına alınırken, yetkililerin incelemesi sürüyor.

İSTANBUL ESENYURT'TA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI. YAŞANAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.