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Kozluk'ta yürürken kapkaçla çantası alınan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 29 Ekim gecesi evine yürüyen kadının çantası kapkaçla alındı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozluk'ta yürürken kapkaçla çantası alınan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Kozluk'ta yürürken kapkaçla çantası alınan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Batman’ın Kozluk ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, evine gitmek için yaya olarak ilerleyen H.B.A. isimli kadının çantası, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alındı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kapkaç anları ve güvenlik kamerası:

Görüntülerde, yaya olarak ilerleyen kadına aniden yaklaşıp çantayı ele geçiren kişinin kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kamera kaydı, olayın saat 23.50 civarında gerçekleştiğini ve saldırganın hareketlerinin hızlı olduğunu net biçimde ortaya koydu.

soruşturma ve adli süreç:

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. (17) yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polis ekipleri, şüpheliye yardım ettiği tespit edilen A.T. isimli kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE EVİNE YÜRÜYEN KADININ ÇANTASININ KAPKAÇ YÖNTEMİYLE ÇALINDIĞI ANLAR...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE EVİNE YÜRÜYEN KADININ ÇANTASININ KAPKAÇ YÖNTEMİYLE ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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