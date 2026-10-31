Kastamonu'da geniş çaplı denetim: uyuşturucu ve trafik ihlalleri tespit edildi

Kastamonu'da emniyet denetimleri

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

yapılan kontroller ve aramalar:

Denetimler kapsamında 837 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan aramalarda 0,55 gram kokain ve 24 adet sentetik hap ele geçirildi.

trafik denetimleri ve uygulanan işlemler:

Ayrıca 739 araç kontrol edildi; bu kontroller sonucunda 33 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE İL GENELİNDE HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.