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Batman'da hafta boyunca süren trafik denetimlerinde 1.721 kişiye idari yaptırım

23-29 Ekim arasında Batman'da 6.454 araç ve sürücü kontrol edildi; 1.721 kişiye idari yaptırım uygulandı, 44 araç trafikten men, 15 ehliyet alındı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da hafta boyunca süren trafik denetimlerinde 1.721 kişiye idari yaptırım

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, çok sayıda araç ve sürücünün kurallara uygunluğu incelendi. Yapılan kontrollerin ana hedefi, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin tespit edilmesiydi.

uygulanan yaptırımlar ve araç çekimleri:

Denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1.721 sürücü hakkında idari yaptırım uygulandı. Kontroller sırasında teknik veya belge eksikliği tespit edilen 44 araç trafikten men edilirken, kuralları ihlal eden 15 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. Bu işlemler, tespit edilen ihlillere hızlı müdahale amacıyla gerçekleştirildi.

denetimlerin önemi ve beklenen etkileri:

Emniyet yetkilileri, düzenli trafik denetimlerinin kurallara uyumu artırarak kazaların azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. Bu tür uygulamalar, ihlallerin ortaya çıkarılmasına ve sürücülerin sorumluluklarının hatırlatılmasına hizmet ediyor; ayrıca mevzuata aykırı durumların belgelenip gerekli idari yaptırımların uygulanmasını mümkün kılıyor.

BATMAN’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE 1.721 SÜRÜCÜYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

BATMAN’DA TRAFİK DENETİMLERİNDE 1.721 SÜRÜCÜYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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