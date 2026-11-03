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Esenyurt'tan sel mağdurlarına ev eşyası desteği

Esenyurt Belediyesi, selde evleri zarar gören vatandaşlara İstanbul Valiliği ve Kaymakamlık tarafından temin edilen mobilya ve ev eşyalarını teslim etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Esenyurt'tan sel mağdurlarına ev eşyası desteği

Esenyurt Belediyesi'nden yardım çalışmaları

Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışların yol açtığı su baskınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlk adım olarak Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli yürütülen saha çalışmalarıyla evlerde hasar tespiti gerçekleştirildi. Tespit sonuçlarına göre ihtiyaç sahibi ailelerin listeleri oluşturuldu ve önceliklere göre eşya temini planlandı.

hasar tespit ve teslimat süreci:

Belediye ekipleri, Zabıta Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla adres adres dolaşarak tutanaklı hasar tespitleri yaptı. Yapılan tespitler doğrultusunda İstanbul Valiliği ve Kaymakamlık tarafından gönderilen mobilya, baza ve evin gereksinimlerine göre belirlenen diğer eşyalar hazırlandı. Eşyalar, kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin adreslerine birebir teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

vatandaşların memnuniyeti ve belediyenin taahhüdü:

Destekten yararlanan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi ile görev yapan kurumlara teşekkür etti ve sağlanan yardımların mağduriyetlerini hafiflettiğini belirtti. Belediye yetkilileri, benzer afet durumlarında hızlı müdahalenin önemine vurgu yaparken, yardımların süreceğini bildirdi. Belediye yetkilisi Engin Erbek yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi olarak su baskınlarında mağdur olan vatandaşlarımız için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak çalışma yürüttük" diyerek, destek faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Belediye, afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini; eşya, nakdi yardım ve koordinasyon süreçlerini ihtiyaçlara göre sürdürerek mağduriyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN EVLERİNİ SU BASAN...

İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN EVLERİNİ SU BASAN ESENYURTLU VATANDAŞLARA BELEDİYE TARAFINDAN DESTEK SAĞLANDI. HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ ARDINDAN İHTİYAÇ DUYULAN EV EŞYALARI VATANDAŞLARIN ADRESLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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