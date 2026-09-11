Eski arkadaşın tartışması ölümle sonuçlandı: zanlı İzmir'de çiftlikte yakalandı

Olayın detayları:

Olay, 29 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi 164. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Eren Kırmızı ile G.M. (26) karşılaştı ve kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından G.M., yanında getirdiği tabancayla Kırmızı'nın göğüs bölgesine 4 el ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Eren Kırmızı kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kırmızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın öncesinde iki kişinin telefonda konuştuğu yönünde iddialar yer aldı.

Arama ve operasyon:

Olayın ardından G.M.'nin yakalanması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda zanlının İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir çiftlikte saklandığı tespit edildi. Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ile özel harekât polislerinin de katıldığı ortak operasyonda şüpheli, üzerinde suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yargılama süreci:

Gözaltına alınan G.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, taraflar arasındaki geçmiş ilişki nedeniyle bölge sakinleri ve yetkililerce dikkatle takip ediliyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE 29 AĞUSTOS GÜNÜ ÇOCUKLUK ARKADAŞINI TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURARAK ÖLDÜREN CİNAYET ZANLISI İZMİR’DE SAKLANDIĞI ÇİFTLİKTE MANİSA VE İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN DE KATILIMIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI.