Eski başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun babası vefat etti

Eski başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun baba acısı
Şehitkamil Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu hayatını kaybetti.
Cenaze bilgileri:
Cenaze namazı 15 Ekim Perşembe günü Bahaettin Nakıboğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından defnedilecektir.
Taziye kabulü:
Rıdvan Fadıloğlu ve aile üyeleri taziyeleri 119 No'lu Taziye Evi'nde kabul edecek.
Aileye başsağlığı diliyoruz.
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU’NUN BABASI HÜSAMETTİN FADILOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
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