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Eski başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun babası vefat etti

Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu vefat etti; cenaze 15 Ekim Perşembe Bahaettin Nakıboğlu Cami'de öğle namazını müteakip defnedilecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eski başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun babası vefat etti

Eski başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun baba acısı

Şehitkamil Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu hayatını kaybetti.

Cenaze bilgileri:

Cenaze namazı 15 Ekim Perşembe günü Bahaettin Nakıboğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından defnedilecektir.

Taziye kabulü:

Rıdvan Fadıloğlu ve aile üyeleri taziyeleri 119 No'lu Taziye Evi'nde kabul edecek.

Aileye başsağlığı diliyoruz.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU’NUN BABASI HÜSAMETTİN...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU’NUN BABASI HÜSAMETTİN FADILOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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