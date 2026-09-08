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Eski büyükşehir başkanı Muhittin Böcek ve oğlu için tutukluluk sürüyor

Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yargılanan 41 sanıktan tutuklu bulunan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutuklulukları devam etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eski büyükşehir başkanı Muhittin Böcek ve oğlu için tutukluluk sürüyor

duruşmada ara karar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 2'si tutuklu olmak üzere 41 sanığın yargılandığı dosyanın dördüncü duruşması Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tanık, sanık ve avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

mahkeme kararı ve sanıkların durumu:

Mahkeme, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma tutanaklarında, savunma ve taraf beyanlarının ardından heyetin mevcut delil durumu ve dosya kapsamını değerlendirdiği belirtildi.

mahkeme çıkışı ve açıklama:

Duruşma sonrası mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa hitaben, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi. Açıklama, salondaki kısa bir ilgi ve tepkiyle karşılandı.

Dosya, karara ilişkin itiraz ve üst inceleme yollarına açıktır; ilerleyen duruşmalarda sürecin nasıl devam edeceği tarafların sunacağı ek beyanlar ve mahkemenin değerlendirmeleriyle belirlenecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NE YÖNELİK &#039;RÜŞVET&#039; VE &#039;YOLSUZLUK&#039; SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 2&#039;Sİ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK 'RÜŞVET' VE 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 2'Sİ TUTUKLU 41 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN MUHİTTİN BÖCEK İLE OĞLU MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK'İN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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