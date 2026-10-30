Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Eski eşinin dükkanında cinayet ve ardından intihar

Ankara Batıkent'te 5 yıl önce boşandığı eski eşinin terzi dükkanına saldıran 56 yaşındaki D.Y., eski eşi A.Y.'yi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eski eşinin dükkanında cinayet ve ardından intihar

Ankara Batıkent'te silahlı saldırı ve intihar:

Olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki D.Y., 5 sene önce boşandığı eski eşi 49 yaşındaki A.Y.'nin çalıştığı terzi dükkanını bastı.

Saldırı anı ve sonuçları:

Zanlının dükkanı basarak eski eşine tabancayla ateş ettiği ve olay yerinde A.Y.'nin öldüğü bildirildi. Ardından zanlının aynı silahla kendini öldürdüğü kaydedildi.

Olay yerinde inceleme ve beklenen açıklamalar:

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki inceleme devam ediyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ANKARA&#039;DA BEŞ SENE ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİN ÇALIŞTIĞI DÜKKANI BASAN ZANLI ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA...

ANKARA'DA BEŞ SENE ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİN ÇALIŞTIĞI DÜKKANI BASAN ZANLI ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi
images

Anneler sahada: Hüyük'te narkotik polisi anne eğitimiyle aile desteğine vurgu
images

Beyoğlu'nda daireden çıkan 4 ton atık mahalleyi alarma geçirdi
images

Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Beyşehir'de gübre tedarik zinciri denetlendi: üreticilere bilinçlendirme

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek