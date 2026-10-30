Eski eşinin dükkanında cinayet ve ardından intihar

Ankara Batıkent'te silahlı saldırı ve intihar:

Olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki D.Y., 5 sene önce boşandığı eski eşi 49 yaşındaki A.Y.'nin çalıştığı terzi dükkanını bastı.

Saldırı anı ve sonuçları:

Zanlının dükkanı basarak eski eşine tabancayla ateş ettiği ve olay yerinde A.Y.'nin öldüğü bildirildi. Ardından zanlının aynı silahla kendini öldürdüğü kaydedildi.

Olay yerinde inceleme ve beklenen açıklamalar:

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki inceleme devam ediyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ANKARA'DA BEŞ SENE ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİNİN ÇALIŞTIĞI DÜKKANI BASAN ZANLI ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ.