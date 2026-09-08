Eski hal alanı yeni ticaret ve konaklama merkezi oluyor

projede son durum:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yanında yer alan eski hal binası alanında Emlak Konut tarafından yürütülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiye sahasında Proje Müdürü İbrahim Sarıden projenin kapsamı ve son durum hakkında bilgi aldı.

Deprem bölgesine yönelik planlanan proje, kentin ticaret, konaklama ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlandı. Toplamda yaklaşık 200 bin metrekare inşaat alanına sahip kompleks içinde 3 otel, 380 dükkân, 320 ofis ve bin araçlık kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.

kentsel ihtiyaç ve teslim hedefi:

Başkan Taşkın, projenin Malatya ve Battalgazi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Taşkın, projenin niteliğinin ve kapsamının kente değer katacağını belirterek, "Ortaya çıkan çalışma, niteliği ve kapsamıyla Battalgazi’mize ve Malatya’mıza değer katacak önemli bir proje oldu" dedi.

Taşkın, dükkanları, ofisleri ve ortak kullanım alanlarını yerinde gördüklerini ifade ederek modern ofis ve ticari çözümlerle birlikte alt bölümdeki kapalı otoparkın hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.

Çalışmaların son aşamaya geldiği, elektrik ve doğal gaz bağlantılarıyla birlikte kalan imalatların bitirilerek kompleksin kış şartları başlamadan kullanıma hazır hale getirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Proje yetkilileri, çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

şantiyede yürütülen çalışmalar:

Proje Müdürü İbrahim Sarı, projenin şantiyesinde yaklaşık 550 kişi ile çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sarı, "Emlak Konut tarafından deprem bölgesinde hayata geçirilen projemiz, ticaret ve ofis alanlarından oluşuyor" ifadesini kullandı ve ekledi: "Çalışmalarımızı kış şartları başlamadan projeyi tamamlamak ve alanı kullanıma hazır hâle getirmek hedefiyle sürdürüyoruz."

Taşkın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi. Şahsî teşekkürleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile proje yöneticileri, mühendisler ve şantiyede çalışanlar yer aldı.

Şantiye alanında yapılan inceleme; projenin kentin ticari dokusuna, konaklama kapasitesine ve ofis ihtiyacına yanıt verecek şekilde ilerlediğini gösterirken, kasım ayındaki teslim hedefi hem belediye hem de proje paydaşları için öncelikli bir takvim maddesi olarak korunuyor.

BAŞKAN TAŞKIN, ESKİ HAL BİNASI ALANINDAKİ PROJEYİ İNCELEDİ