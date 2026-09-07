Eski ilişki tartışması sonrası Nevşehir'de 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de silahlı saldırı

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre çıkan tartışma sonrası bir kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Levent Ç. (50), özel araçla götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ç. ile kardeşi Ahmet Enes Ç. arasında telefonda bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından iki kardeş, yanlarına Rahman A.'yı da alarak, Levent Ç.'nin bulunduğu adrese gitti. İddialara göre araçtan inen Levent Ç. ve yanında bulunan arkadaşa, araçtan çıkan şüpheliler tarafından ateş açıldı. Olay yerinde ve araçta yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulundu.

Soruşturma ve deliller:

Bölgedeki devriye ekiplerini harekete geçiren şüpheli araç, plakalarının sökülmesi üzerine yaklaşık 1 kilometrelik bir kovalamaca sonrası 15 Temmuz Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi karşısında durduruldu. Araç içinde bulunanların Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç. ve Rahman A. olduğu tespit edildi; incelemede aracın sökülmüş plakalarının araç içinde olduğu ve plakasının 06 DPH 30 olduğu belirlendi.

Savcılık ve emniyet işlemleri kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ifade verdiği öğrenildi. Kardeşler, olayın sebepleri arasında Levent Ç.'nin ailelerine ve kız kardeşlerine yönelik hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını gösterdi. Yusuf Ç. ifadesinde, yanında getirdiği ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeği ile 5 el ateş ettiğini söyledi. Yapılan balistik değerlendirmede, mermilerden birinin Levent Ç.'nin sırtına, diğerinin ise araca isabet ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşler Yusuf Ç., Ahmet Enes Ç., Nur S. Ç. ve Hatice Ç. ile arkadaşları Rahman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tamamlanan yargılamanın ardından söz konusu beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)