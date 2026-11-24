Ünye'de aynı okulda farklı bir döngü

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 23 yıllık öğretmen Semra Gerçeker, geçmişte sıralarında oturduğu okulun şimdi idarecisi oldu. Eskiden Anadolu Öğretmen Lisesi adıyla bilinen ve bugün Ünye Fen Lisesi olarak eğitim veren kurumda Gerçeker, görevine iki yıldır devam ediyor. Kendisini yetiştiren öğretmenlerle aynı çatı altında mesai paylaşmak, onun için mesleğin ötesinde bir duyguya dönüştü.

Geçmişten geleceğe bir bütün olarak yaşamak:

47 yaşındaki Semra Gerçeker, öğrencilik yıllarına ait anıların koridorlarda her gün tazelendiğini söylüyor. Okulun dönüşümü ve ismindeki değişime rağmen duyguların aynı kaldığını belirten Gerçeker, 'Ben burada her gün otuz yıl öncesine uzanıyor; gençliğimi, çocukluğumu, her şeyimi geçmişten geleceğe bir bütün olarak yaşıyorum' diyor. Kendisini mesleğe sevdiren öğretmenleriyle aynı ortamda bulunmanın kendisine ayrı bir heyecan verdiğini vurgulayan Gerçeker, ayrıca okulun müdürüyken kendi oğlunu da buradan mezun etmiş olmanın özel bir anlam taşıdığını ekliyor.

Öğretmenlerin bakışı: gurur ve memnuniyet

Okulda uzun yıllardır görev yapan Tarih Öğretmeni Sinan Korkmaz (64), mesleğinin 35’inci yılında ve emekliliğe bir yıl kala eski öğrencisinin yönetiminde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Korkmaz, 'Öğretmenlik mesleğinde, öğrencisinin müdür olduğu bir okulda çalışmak hem çok zevkli hem de bize büyük gurur veriyor' diyerek, semra hocanın o dönemki öğrenci kimliğini ve günümüzdeki idareciliğini takdirle karşılıyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni Buket Karakaya (56) ise 1994 yılından beri okulda olduğunu ve 32 yıllık öğretmen olarak bu özel bağın kendisi için ayrı bir mutluluk anlamına geldiğini belirtiyor. Karakaya, 'Bir öğrencimin benimle aynı yerde çalışması ve hatta müdür olması muhteşem bir duygu, benim için çok büyük bir gurur' sözleriyle duygularını aktarıyor. Ayrıca Semra'nın sınıf başkanı olduğu ve o dönemden itibaren çevresinde otorite kurma eğilimi gösterdiğini hatırlatıyor.

Öğrencilerle yakın iletişim ve sürdürülebilir bir model

Okulun 10'uncu sınıf öğrencilerinden 14 yaşındaki Sümeyye Naz Şimşek, Gerçeker'in öğrencilerle kurduğu sıcak iletişime dikkat çekiyor: 'Biz bu okula başladığımız zaman müdürümüz, okula alışma sürecimizde bize çok yardımcı oldu. Zaten sene başlarında her sınıfa girerek bizlerle sohbet ediyor.' Öğrencilerle iç içe olmanın okula aidiyeti artırdığı görüşü, hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından vurgulanıyor.

Semra Gerçeker'in hikâyesi, eğitimde süreklilik ve bağlılığın somut bir örneğini sunuyor: aynı okulda önce öğrenci, sonra yönetici olmak; öğretmenlerle aynı koridoru paylaşmak ve kendi öğrencilerini benzer bir döngüye taşıma arzusu, mesleki tutkunun ve kuşaklar arası bağın simgesi olarak öne çıkıyor.

OKUL KORİDORLARINDA ÖĞRETMENLER