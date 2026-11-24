Proje tanıtımı yapıldı:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin geleceğe aktarılması amacıyla hazırlanan "Köklerden Dijitale Tavşanlı (Roots to Digital - Living Heritage)" projesinin tanıtım toplantısı Tavşanlı Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Proje, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanmış olup Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 60 bin avro hibe ile desteklenmektedir.

Toplantıya; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, protokol üyeleri, kültürel kaynak kişiler ve uluslararası proje ortakları katıldı.

Hedefler ve saha çalışması:

Proje, Tavşanlı’nın köklü geçmişini dijital ortama taşımayı hedefliyor. Saha çalışmaları kapsamında ilçenin 20 köyünde yaşayan, 50 yaş üzerindeki en az 40 kültürel kaynak kişiyle görüşülerek; geleneksel el sanatları, yöresel yemekler, halk müziği, sözlü anlatılar, yöresel kıyafetler ve eski meslekler başta olmak üzere en az 50 somut ve somut olmayan kültürel miras unsuru kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar fotoğraf, video ve sözlü tarih formatında toplanacak, yerel hafıza belgelenecek.

Eğitimler ve dijital çıktı:

Proje kapsamında alanında uzman ekipler uluslararası eğitimlere katılacak. İlk etapta İtalya’nın Palermo kentinde kültürel nesnelerin üç boyutlu taranmasını sağlayan 3D fotogrametri ve dijital arşivleme eğitimi verilecek. İkinci etapta İspanya’da, elde edilen dijital içeriklerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi, etkileşimli öğrenme materyalleri hazırlanması ve kuşaklararası hikâyeleştirme konularında çalışmalar yapılacak.

Projenin en önemli çıktısı olarak hayata geçirilecek Tavşanlı Dijital Kültür Atlası ile fotoğraf, video, sözlü tarih kayıtları, dijital hikâyeler ve 3D modeller tek bir platformda toplanacak. Hazırlanacak dijital atlasın hem kültürel mirası uluslararası platformlara taşıması hem de okullarda ve Halk Eğitimi Merkezi faaliyetlerinde nitelikli bir eğitim kaynağı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Tanıtım programında sunulan görsel materyaller ve yöresel müzik dinletisi, projenin yerel kimlik ve hafızayı görünür kılma amacını öne çıkardı. Yetkililer, vatandaşların sürece aktif katılımının korunacak mirasın zenginliği ve doğruluğu açısından kritik olduğuna vurgu yaptı ve köy sakinlerini paylaşmaya davet etti.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ KÜLTÜREL DEĞERLERİN MODERN TEKNOLOJİYLE KAYIT ALTINA ALINARAK GELECEK NESİLLERE AKTARILMASINI AMAÇLAYAN "KÖKLERDEN DİJİTALE TAVŞANLI" PROJESİNİN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.