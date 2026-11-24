Pelitözü Göleti'nde öğretmenler bir araya geldi

Bilecik’te İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, müdürlük yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler Pelitözü Göleti'nde düzenlenen yürüyüş programında buluştu. Etkinlik, doğayla iç içe geçirilen bir yürüyüşün ardından kahvaltı ile sürdü ve katılımcılar arasında sohbet ile deneyim paylaşımı gerçekleşti.

etkinlik programı:

Gerçekleştirilen yürüyüş doğa yürüyüşü formatında yapılırken, program sonrası düzenlenen kahvaltıda öğretmenler bir araya gelerek mesleki dayanışma ve tanışmayı pekiştirdi. Etkinlik boyunca birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

müdürün mesajı:

Serdal Şimşek etkinlikte yaptığı değerlendirmede eğitim çalışanlarının önemine değindi ve öğretmenlere teşekkür etti. Şimşek, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren en kıymetli değerlerimizdir. Büyük bir emek ve özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum" dedi.

BİLECİK’TE ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLADI