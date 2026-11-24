Kütahya'da üniversite ile çocukların sanat yolculuğu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen atölye programında 4-6 yaş grubu çocuklar sanatla buluştu. Etkinlik, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla gerçekleşti.

atölyelerde neler yapıldı:

Minikler, ebru çalışmalarıyla su üzerindeki renklerin oluşturduğu formları keşfetti ve özgün desenler ortaya koydu. Çamurla yapılan çömlek ve seramik etkinlikleri el becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar sundu. Ayrıca çocuklar pastel boya ve maske tasarımı atölyelerinde hayal güçlerini kâğıda ve yüzlere taşıdı.

üniversitenin rolü ve sosyal etki:

Program, DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrencilerinin rehberliğinde yürütüldü; bu sayede hem eğitici hem de destekleyici bir ortam sağlandı. Etkinlikler çocukların yaratıcı ifadelerini desteklerken, grup çalışmalarında sosyal etkileşim ve öz güven gelişimine de katkıda bulundu.

Programa katılan çocuklar atölye çalışmalarından keyif alırken, yapılan uygulamalar onların el becerileri ve estetik algılarına yönelik somut kazanımlar sundu. Öğrencilerle kurulan sıcak iletişim, etkinliğin sevgi ve güven ortamında geçmesine yardımcı oldu.

rektörün katılımı ve kapanış:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak etkinliğe katılarak miniklerle yakından ilgilendi ve sohbet etti. Kızıltoprak, çocuklarla birlikte pasta keserek programın neşeli kapanışına eşlik etti; bu ziyaret hem katılımcılar hem de organizasyon ekibi için moral kaynağı oldu.

Sanat atölyeleri, çocukların kısa sürede yeni teknikleri denemelerine ve yaratıcı yönlerini keşfetmelerine olanak tanıdı. Düzenleyiciler, benzer çalışmaların devam edeceğini ve sanatsal faaliyetlerin çocuk gelişimindeki öneminin sürdürüleceğini vurguladı.

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