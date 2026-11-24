Kütahya'da hafızlık eğitiminde geçmişten geleceğe yol haritası

Kütahya Dini İhtisas Merkezi bünyesindeki aday din görevlileri ve eğitim görevlileri, Kütahya Hafızası Kültür ve Tarih Topluluğu öncülüğünde bir araya gelerek hafızlık eğitiminin dünü, bugünü ve yarınını ele aldı. Ziyaretin odağında bölgedeki kursların uygulamaları, eğitim süreçleri ve ortak çalışmalarda sağlanabilecek sinerji yer aldı.

ziyaretin gündemi:

Toplantı kapsamında, Emir Sultan Kur’an Kursu Müdürü Mehmet Oruç ile yürütülen hafızlık programları değerlendirildi. Görüşmede Mollabey, Bölge Yatılı ve Emir Sultan Kur’an kurslarındaki mevcut uygulamalar ve öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin deneyimler paylaşıldı.

geleceğe dönük değerlendirmeler:

Katılımcılar, hafızlık eğitiminin geçmişten bugüne gelen gelişimini ve önümüzdeki dönem için yapılabilecek planları tartıştı. Toplantı sonunda Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı Mücahid Karazeybek tarafından Mehmet Oruç'a hediye takdim edildi; hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret iyi dilek ve dualarla sonlandı.

KÜTAHYA’DA HAFIZLIK EĞİTİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI KONUŞULDU