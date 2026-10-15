Eski milli eğitim bakanı Nabi Avcı'nın ilk yıllarına tanıklık eden müdür vefat etti

Eski müdür Celalettin Demir hayatını kaybetti:

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ilkokul yıllarında okul müdürlüğünü yapan Celalettin Demir hayatını kaybetti. Demir, memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Demirköy İlkokulu'nda görev yapmış ve eğitim camiasında tanınan isimlerden biri olarak anılıyordu.

Eğitim geçmişi ve bağları:

Celalettin Demir, Arifiye Köy Enstitüsünden 1951-1952 döneminde mezun olmuş bir emekli öğretmendi. 1962'de, dönemin genç öğrencilerinden biri olan Nabi Avcı ilkokul 4. sınıfta öğrenim görürken Demir okul müdürü olarak görev yapıyordu; bu dönem iki isim arasındaki öğretmen-öğrenci bağını şekillendiren yıllar olarak kayıtlarda yer alıyor.

Cenaze ve tören bilgileri:

Celalettin Demir, 92 yaşında vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Şerifpaşa Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. Aile ve yakınları taziyeleri kabul edecek.

ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI'NIN İLKOKUL MÜDÜRÜ CELALETTİN DEMİR HAYATINI KAYBETTİ