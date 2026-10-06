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Eski okuluna üniformayla gelen lise öğrencisi altı arkadaşı bıçakla yaraladı

Başakşehir'de eski okuluna üniformayla dönen lise öğrencisinin, iddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle 6 öğrenciyi bıçaklayıp yaralaması sonucu saldırgan gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski okuluna üniformayla gelen lise öğrencisi altı arkadaşı bıçakla yaraladı

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı

Başakşehir Kayaşehir'de yer alan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda, okuldan mezun olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi eski okuluna üniforma giyerek geldi. İddialara göre psikolojik sorunları bulunan öğrenci, beraberindeki bıçakla bir grup arkadaşı üzerinde saldırıda bulundu.

Olayın gelişimi:

Saldırıda 6 öğrenci farklı yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara okulda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek olaya karışan lise öğrencisini yakaladı ve gözaltına aldı.

Gelen ilk bilgilerde saldırganın okuldan mezun olduğu ve sabah saatlerinde üniforma ile eski okuluna döndüğü belirtildi. Yetkililer saldırının nedenine dair soruşturma başlattı; saldırganın psikolojik problemleri olduğuna dair iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Veliler ve güvenlik önlemleri:

Olayın duyulmasının ardından okulda öğrencisi olan veliler kısa sürede okula koştu ve büyük panik yaşandı. Veliler, öğrencilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için okul yetkilileri ve sağlık ekipleriyle iletişim kurdu.

Polis, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kurum içinde ve çevresinde inceleme ve delil toplama çalışmaları yapıldı. Okul yönetimi ve ilgili birimler, olayla ilgili resmi bilgi paylaşımı ve ailelere destek verilmesi sürecini başlattı.

Gelişmeler hakkında yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR&#039;DE LİSE ÖĞRENCİSİ BİR KIZ, FORMA GİYEREK GELDİĞİ ESKİ ORTA OKULUNDA 6 ÖĞRENCİYİ...

BAŞAKŞEHİR'DE LİSE ÖĞRENCİSİ BİR KIZ, FORMA GİYEREK GELDİĞİ ESKİ ORTA OKULUNDA 6 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLAYARAK YARALADI. YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGAN KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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