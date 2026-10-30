Eski ortaklığın iflası sonrası: Adana'da oksijen tüplü 7 saatlik gümüş soygunu

Olayın gelişimi:

Olay, 13 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre M.A.L., işlerinin kötüye gitmesi ve iflas etmesinin ardından borçlarını ödemekte zorlandı. Daha önce birlikte ticaret yaptığı İ.Ş. (62)'nin mücevherat dükkanını hedef alan şüpheli, önceden yaptığı keşifin ardından uygun zamanı bekledi.

Olay günü saat 17.20 sıralarında iş hanına gelen M.A.L., binada saklanıp herkesin ayrılmasını bekledi. İş hanı boşaldıktan sonra yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkan kapısını keserek içeri girdi ve işlenmiş gümüşler, külçe gümüşler ile değerli tespihleri toplamaya başladı. Şüphelinin dükkan içinde topladığı ürünlerin toplamının yaklaşık 115 kilo olduğu belirtildi.

Yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra, saat 01.40 civarında iş yerinden ayrılan şüpheli, çaldığı ürünlerin bir kısmını motosikletine yükleyip bölgeden uzaklaştı. Motosikletinin lastiğinin inmesi üzerine bazı ürünleri yol kenarında bırakmak zorunda kaldı; lastiği şişirdikten sonra geri dönüp geride bıraktıklarını da aldı.

Kaçış taktikleri ve iz karartma:

M.A.L.'nin yakalanmamak için çeşitli önlemler aldığı belirlendi. Görünümünü değiştirmek amacıyla koluna geçici dövme takan şüpheli, motosikletinin plakasını söktü, bazı parçalarını değiştirdi ve aracı sprey boyayla boyadı. Çaldığı malları farklı noktalara taşımaya çalışarak izini kaybettirmeye uğraştı.

Polisin takibi ve operasyon:

Sahibi İ.Ş. sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, iş hanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve kaçış güzergâhındaki kayıtları tek tek değerlendirdi. Ekipler, yaklaşık 980 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin izini yaklaşık 10 kilometre boyunca takip etti.

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saha çalışması yapan polis, bir evin önünde duran motosikletten şüphelendi. Araç üzerinde yapılan incelemede sprey boya kalıntılarına rastlandı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.L. gözaltına alındı ve evin odunluğunda hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen valizler bulundu.

Ele geçirilenler ve hukuki süreç:

Emniyetteki arama ve incelemelerde toplam 55 kilogram çeşitli gümüş takı ve külçe gümüş ele geçirildi. Ele geçirilen bu gümüşler sahibine, İ.Ş.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan M.A.L., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve olay günü evden çıkmadığını ileri sürdü; ancak güvenlik kamerası görüntüleri ve ele geçen malzemeler sonucunda kovuşturma süreci devam ediyor.

ŞÜPHELİ M.A.L. 7 SAATLİ VURGUNUN ARDINDAN MOTOSİKLETİNİN LASTİĞİ PATLAYINCA ÜRÜNLERİ BİR KISMINI İNDİRDİ. HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, ŞÜPHELİYİ 980 GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE BOYUNCA TAKİP EDEREK YAKALADI.