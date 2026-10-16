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Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Melikler Yaylası'nda 5-10 Ekim'de düzenlenen kampta Eskişehir AFAD ekipleri GPS, yön bulma ve haberleşme çalışmalarıyla müdahale kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Katılım ve organizasyon:

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doğada Arama Kurtarma Tematik Kampı'na katılarak saha uygulamalarında yer aldı. Kamp, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Melikler Yaylası'nda gerçekleştirildi ve 5-10 Ekim tarihleri arasındaki programla hayata geçirildi.

Etkinliğe 16 farklı ilden toplam 60 uzman arama ve kurtarma personeli katıldı; katılımcılar uygulamalı eğitimlerle birlikte ortak çalışma ve iletişim süreçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Kampta verilen eğitimler:

Kamp kapsamında ekipler, saha şartlarına uygun olarak zirve tırmanışı, yön bulma, GPS kullanımı ve haberleşme teknikleri gibi temel arama kurtarma yetkinlikleri üzerinde çalıştı. Eğitimler teorik bilgiyi pratiğe dökmeye yönelik senaryolarla desteklendi ve ekip içi koordinasyon ön plana çıktı.

Saha uygulamaları ve ekip çalışması:

Eğitimler sırasında ekipler, Dedegöl ve Davraz sahalarında yapılan uygulamalarda yönlendirme, irtifa yönetimi ve takım temelli arama yöntemlerini uygulayarak operasyonel becerilerini pekiştirdi. Bu çalışmalar, acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı.

Kamplar, farklı illerden gelen ekiplerin ortak dil ve yöntem geliştirmesine, ekipman ve haberleşme protokollerinin uyumlaştırılmasına hizmet ederek bölgesel müdahale kabiliyetini güçlendiriyor. Eskişehir AFAD ekiplerinin katılımı, sahadaki hazır bulunuşluk ve çok merkezli işbirliğini artırma amacıyla atılan adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ, DOĞADA ARAMA KURTARMA TEMATİK KAMPI&#039;NA...

ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİ, DOĞADA ARAMA KURTARMA TEMATİK KAMPI'NA KATILIM SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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