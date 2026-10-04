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Eskişehir çevreyolunda motosikletin kontrolü kask kamerasında

Eskişehir Tepebaşı çevreyolunda şerit değiştirirken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yere düşme ve sürüklenme anları kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:07

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir çevreyolunda motosikletin kontrolü kask kamerasında

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücü N.S. şerit değiştirmek istediği sırada kontrol kaybı yaşadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle motosiklet yalpalamaya başladı, kısa süre dengesini sağlamaya çalıştı ancak kontrolü tamamen kaybederek yola savruldu ve bir süre sürüklendi.

Kaza anı ve görüntüler:

Kazaya ait anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde şerit değiştirme hamlesinin hemen ardından motosikletin dengesini yitirdiği ve birkaç saniye içinde kazanın gerçekleştiği net biçimde görülüyor. Kayıtta olayın başlangıç anı ve sürüklenme süreci ayrıntılı olarak kaydedildi.

Müdahale ve sonrasında görülenler:

Olayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber metninde sürücünün yaralanma veya tedavi durumuna ilişkin bir bilgi yer almadı. Kaza görüntüleri, şerit değiştirme sırasında dikkat ve kontrolün önemini vurguluyor; benzer durumlarda güvenli hız, mesafe ve koruyucu ekipmanın önemi öne çıkıyor.

KAZA ANLARI KASK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANLARI KASK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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