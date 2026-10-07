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Eskişehir emniyetinden kaptırma projesiyle muhtarlara dolandırıcılık eğitimi

Eskişehir İl Emniyeti, 'Kaptırma Projesi' kapsamında 165 muhtara bilgilendirme yaparak dolandırıcılık yöntemleri, tedbirler ve broşürleri paylaştı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir emniyetinden kaptırma projesiyle muhtarlara dolandırıcılık eğitimi

Toplantı düzenlendi:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaptırma Projesi kapsamında muhtarların ve mahalle sakinlerinin dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığında ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe 165 muhtar ve aza katıldı.

Güncel yöntemler ve uyarılar:

Katılımcılara, son dönemde görülen dolandırıcılık yöntemleri örneklerle anlatıldı. Kendilerini polis, hâkim, savcı veya avukat olarak tanıtan kişilerin para ya da ziynet eşyası taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sahte bağlantılar, ödül ve kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, kişisel bilgilerin ve banka hesap bilgilerinin hiçbir surette paylaşılmaması gerektiğini özellikle hatırlattı. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bilgi verilmesinin önemi aktarıldı.

Bilgilendirici materyaller ve farkındalık:

Mahalle sakinlerine ulaştırılmak üzere hazırlanan bilgilendirici broşürler muhtarlara dağıtıldı. Yetkililer, dolandırıcılıkla mücadelede en güçlü savunmanın bilinç, dikkat ve farkındalık olduğunun altını çizdi.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN &quot;KAPTIRMA PROJESİ&quot; KAPSAMINDA MUHTARLARIN VE MAHALLE...

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "KAPTIRMA PROJESİ" KAPSAMINDA MUHTARLARIN VE MAHALLE SAKİNLERİNİN DOLANDIRICILIK SUÇLARINA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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