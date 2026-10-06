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Eskişehir fotoğraf günleri 15'inci yılında performans, sergi ve Frig Vadisi gezisiyle tamamlandı

EFSAD'ın 3 gün süren 15'inci Eskişehir Fotoğraf Günleri, konser ve pandomimden panel ve Frig Vadisi fotoğraf gezisine uzanan programla sona erdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir fotoğraf günleri 15'inci yılında performans, sergi ve Frig Vadisi gezisiyle tamamlandı

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) tarafından düzenlenen ve üç gün süren 15'inci Eskişehir Fotoğraf Günleri etkinliği, çok yönlü programıyla tamamlandı. Etkinlik, performanslardan karma sergilere, panellerden saha gezilerine uzanan içeriklerle fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.

Program ve sergiler:

Açılış, pan flüt sanatçısı Aydın Yavaş ve arp sanatçısı Mesude Elif Güngör Sarıkaya ikilisinin performansı ile yapıldı. Ardından Odunpazarı Eldem Sanat Alanı'nda yer alan 'Topraktan Gelenler' karma fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu. Etkinlik boyunca Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Mersin, Manisa, Ordu, Bursa ve Kütahya'dan gelen fotoğrafçılar toplam 21 sunum gerçekleştirdi.

Panel ve sunumlar:

İkinci gün, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi hocaları Prof. Dr. Ömer Özer ve Prof. Dr. Deniz Kılıç tarafından yürütülen panelle başladı; konuşmacılar fotoğraflar üzerinden eleştirisel söylem çözümlemeyi ele aldı. Aynı gün Odunpazarı Sanat Merkezi'nde açılan Celal Oflaz'ın 'Bakmak, Görmek, Yorumlamak' adlı sergisi büyük ilgi gördü. Sergi programı kapsamında bir arp konseri ve devamında Züleyha Şahin'in pandomim gösterisi de izlendi.

Frig Vadisi gezisi ve kapanış:

Üçüncü gün, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım desteği ile düzenlenen Frig Vadisi fotoğraf gezisi ile program saha çalışmasıyla sonlandı. Özellikle şehir dışından gelen katılımcılar için Seyit Battalgazi Külliyesi, Gerdekkaya, Yazılıkaya ve Kümbet güzergâhları gezildi; katılımcılar bu noktalarda bolca fotoğraf çekti.

Programın sonunda EFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bağ, tüm katılımcılara teşekkür ederek minnettarlığını iletti ve etkinliğe katkı verenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

ESKİŞEHİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ (EFSAD), 3 GÜN SÜREN GENİŞ KAPSAMLI 15&#039;İNCİ ESKİŞEHİR FOTOĞRAF...

ESKİŞEHİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ (EFSAD), 3 GÜN SÜREN GENİŞ KAPSAMLI 15'İNCİ ESKİŞEHİR FOTOĞRAF GÜNLERİ ETKİNLİĞİNİ TAMAMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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