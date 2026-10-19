Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı

Eskişehir itfaiyesinin hızlı müdahalesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde duvar ve kaplama arasına sıkışan bir kedi yavrusu ile demir parmaklıklara takılan bir köpeğin kurtarılması için yürüttükleri çalışmayla iki canı daha güvenli alana taşıdı. Olaylar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ekiplerin hızlı ve planlı müdahalesiyle sonuçlandı.

kedi kurtarma çalışması:

Giyim mağazasının dış cephe kaplaması ile duvar arasındaki dar boşluğa sıkışan minik kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, ilk incelemenin ardından hayvana zarar vermeyecek şekilde hassas bir çalışma başlattı. Uzun süreli inceleme ve dikkatli müdahale sonucu kedi yavrusu bulunduğu dar alandan çıkarılarak güvenli bir yere alındı.

köpeğin kurtarılması:

Şehrin başka bir noktasında ise demir parmaklıkların üzerinden atlamaya çalışırken aralıkta sıkışan bir köpek için itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçti. Ekiplerin planlı ve kontrollü çabaları sayesinde köpek, yaralanmasına izin verilmeden parmaklıkların arasından çıkarıldı. Her iki hayvanın da sağlık durumları iyi olarak kaydedildi ve kurtarılan sevimli dostların durumunu gören çevredekiler memnuniyetle tepki verdi.

KEDİ KURTARMA OPERASYONU