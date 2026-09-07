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Eskişehir pazarında genç tezgahtarın yaz mesaisi

14 yaşındaki Azra Eroğlu, Eskişehir pazarında babasına yardım ederek hem harçlığını çıkarıyor hem de esnaflık ve hızlı hesap yapmayı öğreniyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir pazarında genç tezgahtarın yaz mesaisi

Eskişehir pazarında 14 yaşında bir yardımcı

Eskişehir'de lise öğrencisi 14 yaşındaki Azra Eroğlu, yaz tatilinin büyük bölümünü babasının yanında pazarda geçiriyor. Sabahları bahçeden toplanan ürünlerin arabadaki taşınmasına yardımcı oluyor, tezgâhı birlikte açıyor ve gün boyunca satışta kalıyor. Üzerine giydiği Eskişehirspor forması ile hem müşterilerin dikkatini çekiyor hem de tezgâhın sorumluluklarını üstleniyor.

Günlük rutin:

Azra, pazarda ürün dizme, salata ve domates hazırlama, satış yapma ve akşam arta kalan ürünleri toplama gibi işleri yürütüyor. Babasının manav işletmesini bırakarak pazara geçmesiyle birlikte tezgâhta çalışma fırsatı doğdu. Kendi ifadesiyle babasına yardımcı olarak harçlığını çıkarıyor ve bu işi severek yapıyor. Müşterilerle iletişim kurmayı, kısa sürede hesap yapmayı ve esnaflığın inceliklerini pratikte öğreniyor.

Bazı günler bahçe işleri ve ürün toplama Azra için fiziksel olarak yorucu olabiliyor; ayrıca pazarda kimi zaman müşteri ilişkileri de zorluk yaratıyor. Ancak bu tecrübeler ona sorumluluk bilinci, zaman yönetimi ve para hesabı konularında erken yaşta deneyim kazandırıyor.

Gelecek planları ve meslek seçimi:

Azra, ileride meslek lisesinde çocuk gelişimi bölümünü seçtiğini ve kreş öğretmeni olmayı hedeflediğini belirtiyor. Pazarcılıkla ilgili edindiği bilgilerden faydalandığını söylese de kalıcı bir meslek olarak pazarcılığı tercih etmeyeceğini vurguluyor. Pazarcılığın geleceğine dair çekinceleri olduğunu, bu yüzden eğitimini çocuk gelişimi üzerine yoğunlaştırmayı planladığını ifade ediyor.

Genç yaşta iş yaşamına atılan Azra örneği, aile desteğiyle elde edilen deneyimin ve sahada öğrenmenin gençlerin kişisel gelişimindeki rolünü gösteriyor. Bir yandan günlük geçimini destekleyen pratik bilgiler edinirken diğer yandan mesleki tercihini planlayarak eğitimine yön veriyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YAZ TATİLİNİ PAZARCILIK YAPARAK DEĞERLENDİREN 14 YAŞINDAKİ AZRA EROĞLU, &quot;BABAMA...

ESKİŞEHİR'DE YAZ TATİLİNİ PAZARCILIK YAPARAK DEĞERLENDİREN 14 YAŞINDAKİ AZRA EROĞLU, "BABAMA PAZARDA YARDIM EDEREK HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM, HOŞUMA GİDİYOR. BURADA ESNAFLIĞI VE KISA YOLDAN HESAP YAPMAYI ÖĞRENİYORUM" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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