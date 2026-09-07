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Eskişehir sokaklarında beyaz misafirler: leylekler göç öncesi dinlendi

Sonbaharda Eskişehir'de mola veren leylek sürüleri, dron çekimleriyle çatı ve ağaçlardaki kısa dinlenmelerini gösterdi; ardından göçe devam ettiler.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir sokaklarında beyaz misafirler: leylekler göç öncesi dinlendi

Eskişehir semalarında kısa mola

Sonbaharın başlamasıyla göç yolculuğuna çıkan leylekler, Eskişehir'de farklı noktalarda toplu olarak mola verdi. Kentin çatıları ve ağaçları üzerine konan kuş sürüleri, şehrin semalarında sakin görüntüler oluşturdu. Görüntüler, havadan dron ile kaydedilince manzara daha da dikkat çekti.

havadan görüntülerin detayları

Dron kayıtlarında leyleklerin yoğunluğu ve yerleşim biçimleri net biçimde görüldü. Kuşların bazılarının çatı kenarlarında, bazılarının ise ağaç dallarında konakladığı; bazı bireylerin ise kaydı yaparken havadaki ekipmanı merakla izlediği kaydedildi. Görüntüler, hem görsel olarak hoş sahneler sundu hem de göç davranışına dair doğal bir tanıklık sağladı.

kısa dinlenme sonrası göçe devam

Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler, ihtiyaç duydukları molayı verdikten sonra göç yolculuklarına devam etti. Kısa süren bu molalar, kuşların enerji toplaması ve rota kontrolü açısından önemli görülüyor. Kaydedilen sahneler, kentin doğayla kurduğu beklenmedik ilişkileri gözler önüne serdi.

GÖÇ YOLCULUĞUNA ESKİŞEHİR&#039;DE MOLA VEREN LEYLEKLERİN HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜSÜ HOŞ MANZARALAR...

GÖÇ YOLCULUĞUNA ESKİŞEHİR'DE MOLA VEREN LEYLEKLERİN HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜSÜ HOŞ MANZARALAR OLUŞTURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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