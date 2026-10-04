Eskişehir trafiği sınav saatini zorladı: adaylar son metreyi koşarak yetişti

Eskişehir'de sınav sabahında trafik sıkıştı

Ülke genelinde düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı heyecanı Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren yoğun bir hareketliliğe dönüştü. Sınav merkezlerine doğru yola çıkan adaylar, şehrin bazı ana arterlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Kritik güzergahlardan biri olan Odunpazarı ilçesindeki Büyükdere Mahallesi ve Nabi Avcı Bulvarı kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafikte yaşananlar:

Dakikalarla yarışan adaylar, bekleyen aracın içinde kalarak sınavı kaçırma endişesi yaşadı. Bazı kişiler araçlarından inerek, sınav merkezlerine kalan mesafeyi koşarak tamamladı; okul kapılarına son anda yetişenlerin görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi. O anlar, adayların sınav telaşının ve trafik sıkışıklığının ne kadar belirleyici olduğunu gözler önüne serdi.

emniyet ekiplerinin müdahalesi:

Olası aksaklıkları önlemek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü motorize ekipleri kritik kavşaklarda görev aldı. Ekipler, bulvar ve kavşaklarda düzenleme yaparak adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmaya çalıştı. Yetkililer, benzer yoğunlukların yaşanmaması için erken çıkış ve alternatif ulaşım uyarısında bulundu.

Sınav günü yaşanan yoğunluk, büyük kentlerde benzer zaman dilimlerinde ortaya çıkan ulaşım sorunlarının sınav gibi kritik etkinlikleri nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gösterdi. Adayların zaman yönetimi ve yetkililerin trafik planlaması, bu tür durumlarda belirleyici rol oynuyor.

ESKİŞEHİR’DE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS SINAVI'NDA YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEYEMEZKEN, BAZI ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE YETİŞEBİLMEK İÇİN ARAÇLARINDAN İNİP SON MESAFEYİ KOŞARAK KATETTİ.