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Aydın belediyesinde performans yükselişi: Çerçioğlu oyunu yüzde 55,7'ye taşıdı

1-6 Eylül 2026'de 11.600 kişiyle yapılan araştırma, Aydın Büyükşehir'de memnuniyeti %57,8 ve Özlem Çerçioğlu'nun oyunu %55,7 olarak gösterdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın belediyesinde performans yükselişi: Çerçioğlu oyunu yüzde 55,7'ye taşıdı

Aydın Büyükşehir performans ölçümünde ilk 5 arasında

Özel bir araştırma şirketi tarafından 1-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmada, Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların memnuniyet ve oy desteğinde üst sıralarda yer aldı. Araştırma, genel memnuniyet ve oy desteği kriterleri temel alınarak yürütüldü ve Aydın; Türkiye genelinde performans ölçümünde ilk 5 büyükşehir belediyesi arasında yer aldı.

Araştırmanın kapsamı ve veriler:

Çalışma 11 bin 600 katılımcı ile saha koşullarında yürütüldü. Araştırma sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların genel memnuniyet oranında yüzde 57,8 düzeyinde ölçüldü. Belediye başkanının oy desteği ise önceki seçimdeki seviyeden artış gösterdi.

Oy oranındaki değişim ve yerel yansımaları:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde elde ettiği yüzde 50,53 oy oranını 5,2 puan artırarak yüzde 55,7'ye yükseltti. Bu artış, hem mevcut hizmetlerin algısının güçlenmesine hem de seçmenin belediye performansına verdiği olumlu karşılığa işaret ediyor.

Sonuçlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetim performansını koruduğunu ve oy tabanını genişlettiğini gösteriyor. Araştırma bulguları, yerel siyaset aktörleri ve seçmenler açısından hizmet önceliklerinin ve iletişim stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi için önemli bir veri sunuyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ÖLÇÜM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ÖLÇÜM ARAŞTIRMASINDA OY DESTEĞİNİ ARTIRARAK TÜRKİYE GENELİNDE İLK 5 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA GİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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