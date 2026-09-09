Bursa'da 23 bin 468 öğrenciye kırtasiye desteğiyle aileler ve esnaf rahatladı

Bursa Büyükşehir'in kırtasiye desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde dezavantajlı ve dar gelirli ailelere yönelik kırtasiye desteği programını hayata geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 13.688 ailenin 23.468 çocuğu desteğe hak kazandı. Uygulama hem öğrencilerin eğitim hazırlıklarını kolaylaştırdı hem de kentteki kırtasiye esnafına ekonomik canlılık getirdi.

başvuru ve ödeme süreci:

Programa çevrim içi başvurular 3-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Değerlendirme sonuçlarının ardından, 13.688 aileye 08 Eylül-04 Ekim 2026 tarihleri arasında SMS yoluyla sanal kart numarası ve şifreleri gönderilmeye başlandı. Her öğrenci için sağlanan 2.000 TL tutarındaki kırtasiye desteği, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) bünyesindeki 297 anlaşmalı iş yerinde kullanılabilecek.

ailelere ve esnafa etkisi:

Destek, eğitim-öğretim dönemi öncesinde ailelerin kırtasiye yükünü hafifletirken, kırtasiye işletmelerinde hareketlilik yarattı. Projenin faydasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akif Erol, "Belediyemizin sosyal yardım çekleri vatandaşımıza ulaştı. Kırtasiyecimize de ulaşmış oldu. Şahin Başkanım halkımıza bir can suyu, esnafımıza bir can suyu olarak bizimle paylaştı. Biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Desteğe hak kazanan aileler, kırtasiye alışverişlerinin yapılabileceği anlaşmalı iş yeri listesini aşağıdaki linkten inceleyebilir:

https://www.bursa.bel.tr/link/kirtasiyedestek2026

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEZAVANTAJLI VE DAR GELİRLİ AİLELERİN İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADI. 13 BİN 688 AİLENİN 23 BİN 468 ÇOCUĞUNUN FAYDALANDIĞI DESTEKLE BİRLİKTE KIRTASİYE ESNAFININ DA YÜZÜ GÜLDÜ.