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Nazilli Pınarbaşı'nda çıkan yangın iki dönümlük zeytinlikte hasara yol açtı

Nazilli Pınarbaşı kırsalında saat 15.30'da çıkan yangın, iki helikopter ve arazözlerle bir saatte kontrol altına alındı; 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nazilli Pınarbaşı'nda çıkan yangın iki dönümlük zeytinlikte hasara yol açtı

yangının çıkışı ve iddia edilen neden:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, merkez Pınarbaşı Mahallesi kırsalında saat 15.30 sıralarında zeytinlik alanda yangın çıktı. Yetkililer yangının, bölgeyi tepeden gören zeytinlik içinde alkol kullanan şahıslardan kaynaklandığı yönünde iddialar olduğunu bildirdi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nazilli İtfaiye ekibi sevk edildi. Havadan görev yapan 2 helikopter ile birlikte çok sayıda arazöz ve orman işçisi sahada çalıştı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Olay yerinde devam eden soğutma çalışmalarına arazözler ve orman işçileri destek veriyor.

hasar ve soruşturma:

Yangında yaklaşık 2 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

NAZİLLİ’DE ÇIKAN YANGINDA 2 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜ

NAZİLLİ’DE ÇIKAN YANGINDA 2 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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