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Eskişehir'de 9 ayda 883 kişi sigarayı bıraktı, destek hizmetleri sürüyor

Eskişehir'de yılın ilk 9 ayında kamu hastaneleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen hizmetlerle toplam 883 kişi sigarayı bıraktı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de 9 ayda 883 kişi sigarayı bıraktı, destek hizmetleri sürüyor

Eskişehir'de sigarayı bırakma çalışmaları sonuç veriyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sigarayı bırakma programları kapsamında, yılın ilk dokuz ayında toplam 883 vatandaşın sigarayı bıraktığı bildirildi. İl genelindeki kamu hastaneleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla verilen danışmanlık ve tedavi destekleri, bırakma süreçlerinde belirleyici rol oynadı.

Nasıl destek veriliyor:

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici sigaranın başta kanser ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığını vurguladı ve sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka profesyonel destek alması gerektiğini ifade etti. Sağlık kuruluşlarında sunulan bireysel danışmanlık, izleme ve gerektiğinde tedavi yaklaşımları, bırakma başarısını artırmak için uygulanan başlıca yöntemler arasında yer alıyor.

Başarı rakamlarının dağılımı:

Kurumlar bazında dağılıma bakıldığında, kamu hastanelerinde 447 kişinin, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ise 436 kişinin sigarayı bırakmayı başardığı açıklandı. Toplam 883 kişinin sigarayı bırakması, yürütülen hizmetlerin yerel düzeyde etkisini gözler önüne seriyor.

Vatandaşlar sigarayı bırakma kararı aldıklarında ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan ücretsiz destek alabiliyor. Ayrıca randevu için 182 çağrılarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sigara Bırakma Polikliniklerine başvuru yapılabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla süregelen bu hizmetlerin devam edeceğini ve sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşların destek almaya davet edildiğini duyurdu.

ESKİŞEHİR’DE SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

ESKİŞEHİR’DE SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, YILIN İLK 9 AYINDA KAMU HASTANELERİ İLE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE TOPLAM 883 KİŞİNİN SİGARAYI BIRAKTIĞI BELİRTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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