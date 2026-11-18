Toplantı detayları:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet, Eskişehir Erzurumlular Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda kentteki iş insanları ve sektör temsilcileriyle buluştu. Etkinlik, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi ve ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve ev sahibi kurumlar:

Programın ev sahipliğini yapan Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Atik ile yönetim kurulu üyeleri, toplantıda iş dünyasından temsilcilerle temas kurdu. Heyette AK Parti Eskişehir İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık, Odunpazarı Meclis Üyesi Berke Akyel ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özdamar yer aldı.

Görüşmelerin odak noktaları:

Toplantıda Eskişehir'deki ticaret ve sektör dinamikleri ele alınırken, programda ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da hazır bulundu. Katılımcılar, yerel ekonomi, iş birliği fırsatları ve sektörlerin öncelikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, bölge iş insanlarıyla siyaset temsilcileri arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeyi ve öncelikli konuların yetkili mercilere aktarılmasını amaçladı. Toplantı sonrası katılımcılar arasında daha fazla iş birliği ve bilgi paylaşımına yönelik kararlılık gözlemlendi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK VE BERABERİNDEKİ HEYET, ESKİŞEHİR ERZURUMLULAR DERNEĞİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA İŞ İNSANLARI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.