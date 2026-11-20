Karaçi limanında karşılama ve yeni iş birliklerinin ilanı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan karasularına ulaşmasının ardından Karaçi Limanı'nda düzenlenen karşılama törenine katıldı. Törene Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de iştirak etti. Bayraktar, iki ülke arasında enerji arz güvenliğini artıracak çalışmaların ve halkların refahına katkı sağlayacak ortak projelerin önemine vurgu yaptı.

Bakan, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği geminin Somali'deki ilk görevinden sonra Pakistan'da ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceğini belirtti ve toplanacak veriler ışığında belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sismik çalışmanın kapsamı ve hedefler:

Bayraktar, Oruç Reis'in İndus ve Makran havzalarının derinliklerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak üzere Pakistan'a geldiğini belirtti. Geçen yıl İslamabad'da imzalanan anlaşmalar sonucunda TPAO ile Pakistan’ın önde gelen enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık kuruldu. Bu ortaklık sahaya taşındı; üçü denizde, ikisi karada olmak üzere toplam beş blokta ruhsatlandırma süreçleri tamamlanıp saha çalışmaları başlatıldı.

Bayraktar, TPAO'nun Oruç Reis ile İndus C Bloku'nda 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacağını ve bu çalışmanın yaklaşık 52 gün sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Elde edilecek veriler doğrultusunda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlanması planlanıyor.

Madencilik anlaşmaları ve teknik iş birliği:

Törenin ardından Bakan Bayraktar'ın riyasetinde Türkiye ile Pakistan arasında 3 ayrı madencilik anlaşması imzalandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu MTA ve ETİ MADEN ortaklığıyla kurulan MTAIC ile Pakistanlı Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması gerçekleştirildi.

Bu anlaşmalar çerçevesinde MTAIC, Pakistan'da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere 3 sahada maden arama çalışmalarına başlayacak. Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında bir üçlü Mutabakat Zaptı imzalandı; amaç jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak ve ortak projeler geliştirmek olarak açıklandı.

Mutabakatla, arama çalışmalarından olumlu sonuç alınan sahalarda teknik iş birliğinin derinleştirilmesi, maden işletmeciliğinden cevher işlemeye ve nihai ürün üretimine kadar uzanan süreçlerin birlikte yürütülmesi hedefleniyor. Bayraktar, atılan adımların iki ülke arasındaki köklü dostluğu pekiştireceğine inandığını belirterek konuşmasını "Yaşasın Pakistan! Yaşasın Türkiye! Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu!" sözleriyle tamamladı.

Bayraktar ayrıca Türkiye'nin 2020'de Karadeniz'de keşfettiği büyük doğal gaz rezervi ve buradan sağlanan günlük yaklaşık 10 milyon metreküp üretim ile yaklaşık 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını hatırlattı; 2028 hedefi olarak günlük üretimi yaklaşık 40 milyon metreküp'e çıkarıp 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı verdiklerini paylaştı. Bu kazanılmış tecrübe ve mühendislik yetkinliğinin Pakistan'daki çalışmalara aktarılacağı vurgulandı.

Yetkililer, önümüzde değerlendirilebilecek pek çok fırsat bulunduğunu ve bu fırsatları birlikte hayata geçirmek için kurumlar arası yeni iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

TÖRENDE KONUŞAN BAKAN BAYRAKTAR, "PAKİSTAN’DA KARADA VE DENİZDE YÜRÜTECEĞİMİZ ÇALIŞMALAR, ÜLKELERİMİZİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN GÜÇLENDİRECEK VE HALKLARIMIZIN REFAHINA KATKI SAĞLAYACAK. KENDİ DENİZLERİMİZDE HİDROKARBON KEŞFEDİP ÜRETİME BAŞLADIĞIMIZ GİBİ, AYNI BAŞARIYI PAKİSTAN’DA DA ELDE ETMEK İSTİYORUZ" DEDİ.