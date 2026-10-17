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Eskişehir'de aranan yağma hükümlüsü polis operasyonuyla cezaevinde

Eskişehir Emniyet ekipleri, hakkında yağma suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün cezası bulunan S.K.'yı saklandığı adreste yakalayarak adli makamlara sevk etti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de aranan yağma hükümlüsü polis operasyonuyla cezaevinde

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden planlı operasyon

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında planlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucu aranan kişinin saklandığı adres belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Yapılan çalışmalarda hakkında "Yağma" suçundan 20 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.K. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.K. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

İşlemler ve teslim:

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek resmi prosedürler çerçevesinde cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE HAKKINDA &quot;YAĞMA&quot; SUÇUNDAN 20 YIL 5 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.K....

ESKİŞEHİR’DE HAKKINDA "YAĞMA" SUÇUNDAN 20 YIL 5 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.K. İSİMLİ ŞAHIS, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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