Eskişehir'de BilimFest 2026 yağışa rağmen başarıyla tamamlandı

BilimFest 2026 Eskişehir üç günün ardından sona erdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen BilimFest 2026 Eskişehir, üç günlük programını tamamlayarak kapandı. Festival, bilim, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirirken çocuklar, gençler ve bilim meraklılarına yönelik yoğun bir içerik sundu.

Programın kapsamı ve düzenleniş biçimi:

Etkinlikler, beklenen yağış nedeniyle açık alandan Eskişehir Fuar Kongre Merkezine taşındı. Organizasyon, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tematik Merkezler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK 4007 11. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Festival alanında 105 etkinlik çadırı kuruldu; katılımcılar 92 özgün tematik atölye, bilim gösterileri ve sahne performanslarıyla buluştu.

Belediye başkanının mesajı ve hedefler:

Festivalin kapanışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, uzun yıllardır sürdürülen bilim şenliklerinin bu yıl ilk kez festival formatına dönüştürüldüğünü vurguladı. Ünlüce, "Bizler çok uzun yıllardır Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde bilim şenlikleri düzenliyorduk. Bu yıl arkadaşlarımızın gayretiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nın katkılarıyla bunu bir festivale dönüştürdük. İlk defa festival şeklinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Ünlüce, bilimin dersliklerin ötesine taşınmasının önemine değinerek festivalin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Paydaşların değerlendirmeleri ve teşekkürler:

Programda konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, bilim ve teknoloji etkinliklerinin gençlerin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Güler, üniversiteler, okullar ve iş dünyasının katkılarından memnuniyet duyduğunu belirterek destek sözü verdi. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı da teknolojik dönüşümün hızına işaret ederek, "Bugün itibarıyla gelecek geldi" değerlendirmesinde bulundu ve gençlerin geleceğe hazırlanmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kapanış töreninde festivale katkı sunan kurum, kuruluş ve firmaların temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket verilenler arasında Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Ford Otosan, Sarar, Hasan Karaman Baklavaları, Kurtuluş Kuruyemiş, La Pia Çikolata, Kurukahveci Mehmet Efendi, Sistem3D, Rideers AI, ATAP A.Ş., Odak Eskişehir, Poyraz Yapı Malzemeleri ve Çetemenler Kırtasiye yer aldı.

Organizatörler, etkinlik sürecinde belediye çalışanları, üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasının iş birliğinin festivalin başarısında belirleyici olduğunu belirtti. Festivalin hedefi, kentte bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılmasına uzun vadeli katkı sunmak olarak açıklandı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN BİLİMFEST 2026 ESKİŞEHİR, ÜÇ GÜN BOYUNCA BİLİM, TEKNOLOJİ VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREREK SONA ERDİ.