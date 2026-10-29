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Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda protokol ve vatandaşlar cumhuriyetin 103. yılını andı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de birlik ve gurur gecesi: cumhuriyetin 103. yılı resepsiyonla anıldı

eskişehir'de cumhuriyet resepsiyonu:

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen resmi resepsiyonla kutlandı. Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki davet salonunda gerçekleştirilen programa şehit yakınları, gaziler, milletvekilleri, garnizon komutanı, belediye başkanları ile adli, mülki ve askeri erkânın temsilcileri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılım ve birlik vurgusu:

Gecede geniş bir katılım gözlenirken, resepsiyon milli birlik ve beraberlik tablosu olarak öne çıktı. Davetliler kapıda Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi tarafından karşılandı; tebrikler kabul edildi ve salon açılışında müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program boyunca Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve değerlerine bağlılık sıkça vurgulandı.

vali erdinç yılmaz'ın konuşması:

Kürsüye çıkan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne taşınan sorumluluk ve ortak değerlerin altını çizdi. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle andı; şehit ve gazilere selam gönderdi. Vali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem köklerine sıkı sarılan hem de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefiyle ilerleyen bir devlet olduğunu belirtti.

Konuşmasında demokrasi, eşit haklar ve milletin egemenliği ilkelerine vurgu yapan Vali Yılmaz, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği direnişin Cumhuriyet ve demokrasinin korunmasındaki kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olduğunu hatırlattı. Ayrıca Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mecliste dile getirdiği 'daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz' mesajının sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Vali Yılmaz, konuşmasını Atatürk'ün onuncu yıl nutkundan alıntılarla sürdürdü ve 'Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun' dileğini yineleyerek, tüm konuklara Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Konuşma, Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarının rahmet ve şükranla yad edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyon, hem resmi erkân hem de vatandaşların katılımıyla birlik, dayanışma ve kutlama atmosferinde tamamlandı.

Eskişehir’de Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

Eskişehir’de Cumhuriyet’in 103. yılı resepsiyonla kutlandı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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