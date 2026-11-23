etkinliğin hedefleri ve düzenlenişi:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen bilim atölyesi, bakım ve koruma altında bulunan çocukların gelişimini desteklemek üzere planlandı.

katılımcılar ve iş birliği:

Program, Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM)'deki 9-12 yaş grubundaki çocuklar için gerçekleştirildi ve YGV Hayal Ortakları Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

çalışmanın içeriği ve beklenen etkileri:

Atölye çalışmasıyla çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve onlara keyifli, etkileşimli zaman geçirme imkânı sunmak hedeflendi. Etkinlikler, çocukların merakını canlı tutmaya yönelik faaliyetler üzerinden kurgulandı.

eğitimsel ve sosyal katkı:

Bu tür etkinlikler, bakım ve koruma altındaki çocukların hem bilişsel hem de sosyal gelişimini destekleyerek öğrenmeye olumlu yaklaşım geliştirmelerine katkı sağlıyor. Düzenleyiciler, benzer programların sürdürülmesinin önemine işaret ediyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK BİLİM ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.