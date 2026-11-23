Kilis'te evlilik kredisiyle yeni başlangıç:

Kilis'te yaşayan Murat Berk Kemerli ve eşi Senem Kemerli, 6 Şubat depremlerinin ardından başvurdukları evlilik kredisiyle yaklaşık bir yıl önce hayatlarını birleştirdi. 26 yaşında ve şoförlük yapan Murat Berk Kemerli başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden tamamladıklarını aktardı. Çift, bugün 4 aylık bebekleriyle mutluluklarını sürdürüyor.

Destek miktarı ve uygulamanın etkisi:

Çift aldıkları 150 bin TL krediyle düğün masraflarını ve ev ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylerken, Murat Kemerli devlet desteğinin önemli olduğunu vurguladı. İlk çocuk dolayısıyla kredinin yüzde 50′sinin silinmesi ve ödemenin 1 yıl ertelenmesi aileye rahatlama sağladı. Murat, kendilerine ilk etapta inanmayanlara daha sonra durumlarını gösterdiklerini ve sonrasında kredi miktarlarının 200-250 bin TL seviyelerine yükseldiğini gördüklerini anlattı.

Çiftin deneyimi ve gençlere tavsiyeleri:

Adıyamanlı olduğunu ve Kilis'e gelin geldiğini belirten Senem Kemerli, evlilik kredisi hakkında sosyal medyada bilgiye rastladıklarını ve hazırlık sürecinde destek hakkında araştırma yaptıklarını söyledi. Başvurularının onaylanmasının ardından krediyi kullanıp düğünlerini gerçekleştirdiklerini, kredinin faizsiz olduğunu ve ilk çocukta ödemenin ertelendiğini bildiklerini ifade etti.

Senem, kredi sayesinde birçok masrafı karşıladıklarını, kardeşine de aynı desteği tavsiye ettiğini ve kardeşinin de başvurup arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti. Çift, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi gençlerin resmi kanallar üzerinden başvurarak bu imkandan yararlanmalarını öneriyor ve devletin sunduğu desteğin yuva kurma sürecinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

KİLİS'TE EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURAN MURAT BERK VE SENEM KEMERLİ ÇİFTİ, ALDIKLARI DESTEKLE YAKLAŞIK 1 YIL ÖNCE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ. 4 AYLIK BEBEKLERİYLE MUTLULUKLARINA MUTLULUK KATAN ÇİFT, EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİ GENÇLERE DE DESTEKTEN YARARLANMALARINI TAVSİYE ETTİ.