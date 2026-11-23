Şimşek'in mesajı:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin ülkenin geleceğinin şekillenmesinde üstlendiği hayati role dikkat çekti ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Şimşek, eğitimin güçlü bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret ederek, ülkenin gelecek hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün iyi yetişmiş, donanımlı ve özgüvenli nesiller olduğunu vurguladı.

öğretmenin toplumdaki rolü ve değerleri:

Mesajında öğretmenleri sadece bilgi aktaran kişiler olarak tanımlamanın eksik olacağını belirten Şimşek, öğretmenlerin çocukların ve gençlerin karakterini, düşünce dünyasını ve hayata bakışını şekillendiren rehberler olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin, öğrencilere düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi öğrettiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünü hatırlatan Şimşek, Cumhuriyet’in geleceğinin öğretmenlerin yetiştireceği çağdaş, bilimsel düşünceye sahip ve milli değerlere bağlı nesillerle güvence altına alınacağını kaydetti.

sanayi ile eğitimin buluşması ve yatırım önceliği:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayinin gelişimini sadece üretim, yatırım ve istihdamla sınırlı görmediklerini belirten Şimşek, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış gençlerin yetişmesinin hem bölgesel kalkınma hem de Türkiye’nin küresel rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şimşek, Gaziantep OSB'nin eğitim alanındaki yatırımlarının ve mesleki eğitim çalışmalarının, sanayi ile eğitim dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu doğrultuda gençlerin çağın gerektirdiği donanıma sahip, üretken ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mesajının sonunda Şimşek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiasına emek vermiş tüm öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirterek, görevini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK