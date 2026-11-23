Sinop'ta teknoloji yarışmasına hazırlıklar hızlandı

Sinop merkez ve ilçelerindeki ortaokul ve lise öğrencileri, 18 Ocak 2027 tarihinde düzenlenmesi planlanan teknoloji yarışmasında bir araya gelecek. Üç farklı kategoride gerçekleştirilecek etkinlikte öğrenciler mühendislik, yazılım ve teknoloji alanlarındaki projelerini sergileme fırsatı bulacak.

yarışmanın kapsamı ve hedefleri:

Organizasyonda özellikle imkânları kısıtlı okullardaki öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yarışma kapsamında öğrencilere maddi ve manevi katkı sağlanması, başarılı projelerin ödüllendirilmesi planlanıyor. Yetkililer, etkinliğin gençleri teknoloji üretmeye teşvik ederek Türkiye'nin millî teknoloji hedeflerine katkı sunmasını hedeflediğini vurguladı.

hazırlıklar ve okul ekipleri:

Yarışma öncesi Sinop genelindeki okullarda hazırlıklar başladı. Durağan Şehit Kadirler Ortaokulu Teknoloji ve Robotik Takımı, kendi elektronik devre kartlarını tasarlayarak yarışmaya hazırlanıyor. Organizasyon yetkilileri Sinop'un geleceğine katkı sağlamak isteyen kamu kurumları, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarını destek vermeye çağırdı. Açıklamada, Bir çocuğun hayaline inanmak, aslında bir ülkenin geleceğine inanmaktır ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, kent merkezi ve ilçelerden gelecek katılımcılarla geniş bir yelpazede bilgi ve fikir paylaşımına olanak tanımayı amaçlıyor. Yarışma sonunda başarılı bulunan projelerin ödüllendirilmesi planlanıyor ve bu süreç yerel eğitim ortamına katkı sağlamayı hedefliyor.

DURAĞAN ŞEHİT KADİRLER ORTAOKULU TEKNOLOJİ VE ROBOTİK TAKIMI DA KENDİ ELEKTRONİK DEVRE KARTLARINI TASARLAYARAK YARIŞMAYA HAZIRLANIYOR.