Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen buluşmada cemaat bir araya geldi

Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı kapsamında vatandaşlar Karaören Gedik Camii'nde toplandı.

Etkinliğe, Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya de katıldı ve programa cemaatin birlikte yürüttüğü ibadet ve sohbet havası damga vurdu.

Müftünün vaazı:

Dr. Şahmurat Kaya, namaz öncesinde yaptığı vaazda aile hayatının önemi üzerinde durdu; birlik, beraberlik ve manevi değerlerin korunmasına dikkat çekti. Vaaz, katılımcılara yönelik öğütler ve toplumsal dayanışma vurguları içeriyordu.

Etkinlik programı ve kapanış:

Program, cemaate yapılan vaazın ardından kılınan namazla devam etti. Kılınan namazın ardından etkinlik, vatandaşlara yapılan ikramlarla sonlandırılarak katılımcılarla sıcak bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'AİLECEK CAMİDE BULUŞUYORUZ' PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR KARAÖREN GEDİK CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.