Sarıcakaya’da sabah namazı buluşması

Sarıcakaya İlçe Müftülüğü tarafından iki haftada bir düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında vatandaşlar Sarıkaya Mahallesi’nde bir araya geldi.

Programın akışı:

Program, İlçe Vaizi Ekrem Erkul tarafından kıldırılan sabah namazının ardından sürdü. Namazın hemen sonrasında cami müezzin kayyımı Ferhat Arıcı tesbihat yaptırdı ve cemaatin ortak zikirine öncülük etti.

Sohbetin odağı:

Daha sonra Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş tarafından verilen sohbette "Ameller niyetlere göredir" Hadis-i Şerifi çerçevesinde katılımcılara hitap edildi. Sohbette, niyetin hem ibadet hem de günlük yaşam içindeki rolü ve önemi üzerinde duruldu.

Buluşma, yapılan dualar ve verilen ikramın ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR'İN SARICAKAYA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İKİ HAFTADA BİR DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR SARIKAYA MAHALLESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.