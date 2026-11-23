Annesine baston yaparken ustalaştı

59 yaşındaki emekli jandarma astsubayı Yüksel Şahin, üç yıl önce annesi için yaptığı bastonla başladığı ahşap oyma sanatında kısa sürede kendini geliştirdi. Kendi atölyesini açan Şahin, eserlerini yurt içine ve yurt dışına ulaştırmanın yanı sıra kursiyerlerine eğitim vererek geleneği yaygınlaştırmayı hedefliyor.

başlangıç ve ilham kaynağı:

Şahin, sanat yolculuğunu şöyle anlatıyor: "Ebediyete irtihal eden kıymetli annem, bir rahatsızlığı nedeniyle kendisine önerilen bastonu kullanmıyordu. Bu sebeple bende kendisine bir baston yapma fikri doğdu. Bastonu yaptım ve çok güzel bir sonuç aldım." Bu ilk iş, ahşabın onda derin hisler uyandırdığını gösterdi ve Selçuklu ile Türk-İslam sanatlarına yönelmesine sebep oldu.

Eski ceviz çeyiz sandıklarını yeniden değerlendirmekten hoşlandığını söyleyen Şahin, özellikle yarı heykel formundaki rölyef ve derinlik hissi veren perspektifli çalışmalara önem veriyor. Selçuklu ve İlhanlı dönemlerinden esinlendiği motiflerle, düz oymacılık yerine üç boyutlu algı yaratacak eserler ortaya koymayı tercih ediyor.

çalışma yöntemi, eserler ve duygusal bağ:

Jandarma teşkilatında 26 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Şahin, mesleğinden edindiği planlı çalışma ve problem çözme alışkanlıklarını atölyesine taşıdığını belirtiyor. Ahşap oyma sanatının ona en önemli katkısının sabretmeyi öğretmesi olduğunu vurguluyor: "Daha önceden biraz asabiyet vardı bende. Ahşap oymacılığı sayesinde bundan da sıyrıldım. Sabretmeyi, geri durmayı ve beklemeyi öğrendim."

Her eserinin titiz bir süreç gerektirdiğini anlatan usta, bir çalışmasının ortalama 3-3,5 ay sürdüğünü, aceleye getirilmemesi gerektiğini söylüyor. Halen üzerinde çalıştığı bir parça için ıhlamur ağacına derin oyma tekniği ile 80x67 santimetre boyutlarında ve yaklaşık 7-8 santimetre kalınlığında bir levhayı kullandığını aktarıyor. Ruh halinin işine yansıdığını, moral durumuna göre çalışma hızını ve vuruş sertliğini değiştirdiğini de ekliyor.

Edirne ziyaretinde açık hava müzesinde gördüğü ve tahribat izleri taşıyan Osmanlı devlet armaları Şahin’i derinden etkilemiş. Görüntünün ona ilham verdiğini, bu konuda eserler yapma fikrinin oluştuğunu belirtiyor ve bu temayı işlerken tarihî duyarlılıkla yaklaştığını ifade ediyor.

atölye, eğitim ve gelecek hedefleri:

Şahin’in eserleri bugüne kadar Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Belçika gibi ülkelere ulaştı. Kendi atölyesini açarak kursiyer yetiştirmeye başlayan usta, hem kendi üretimini sürdürmek hem de yeni kuşakları eğitmek istiyor. En büyük hedefinin yurt içinde ve yurt dışında kişisel sergiler açmak olduğunu; bu sergilerde hem kendi eserlerini hem de öğrencilerinin çalışmalarını aynı platformda görmek istediğini belirtiyor.

Atölyesinde yalnızca teknik öğretmekle kalmayıp, ahşapla kurulan duygusal bağı ve sabrı da aktarmaya çalıştığını söyleyen Şahin, yaptığı işi "ruhu olan bir uğraş" olarak tanımlıyor ve bu geleneği yaşatmak için çaba göstermeye devam ediyor.

YÜKSEL ŞAHİN VE YAPTIĞI BİR ESER