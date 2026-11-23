Çanakkale boğazında ulaşım kısıtlaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz ulaşımında önlemler alındı. Kurum, bölgede rüzgarın saatte 60-80 kilometre arasında eseceğini bildirdi. Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla deniz trafiğini bilgilendirerek sınırlama uygulamaya başladı.

Boğaz trafiği kapatıldı:

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava şartları ve güçlü akıntı nedeniyle bugün saat 09.00 itibarıyla hızı 10 knot ve daha az olan gemilerin geçişine çift yönlü olarak kapatıldı. Yetkililer, kararın güvenlik önlemi olduğunu ve deniz ulaşımında risklerin azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Feribot seferlerinde iptaller:

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı seferleri iptal etti. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 seferleri bugün için iptal edildi. Yolcu ve araç taşımacılığı etkilenen hattaki vatandaşlara şirket tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gök gürültülü sağanak uyarısı:

Meteoroloji ayrıca öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini, özellikle Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yağışların yerel olarak 21-50 kg/m civarında olabileceğini bildirdi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yetkili kurumların uyarıları ve sefer iptalleri, deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan tedbirler arasında yer alıyor. Gelişmeler doğrultusunda deniz ulaşımı ve hava durumu bildirimlerinin takip edilmesi önem taşıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI VE AKINTI NEDENİYLE HIZI 10 KNOT VE ALTI GEMİLERİN GEÇİŞİNE KAPATILDI.