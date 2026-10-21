Eskişehir'de doğal taş takılarıyla 16 yıldır emek veren Serpil Yaş ilgi odağı

Eskişehir'den doğal taş hikayesi:

Eskişehir'de yaşayan Serpil Yaş, doğal taşları malzeme olarak kullanarak ürettiği aksesuarlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. 16 yıldır sürdürdüğü bu meslekte, el işçiliğini esas alarak küpe, kolye, bileklik ve takım tasarımları gerçekleştiriyor. Yaş, her doğal taşın farklı enerjiye sahip olduğuna inanıldığını belirterek, tasarımlarının talebe göre şekillendiğini söylüyor.

El işçiliği ve tasarım süreci:

Yaş, üretim sürecini müşterinin beklentileriyle uyumlu hale getirdiğini anlatıyor. Vatandaşlar ince veya kalın tasarım isteğini ilettiğinde, Yaş örnek tasarımlarını sunarak karar verilmesine yardımcı oluyor. Üretimde çoğunlukla iğne, iplik ve ince küçük taşlar kullanılıyor; taşlar birleştirilip işlenerek nihai takı haline getiriliyor. Bu nedenle Serpil Yaş, işi ‘‘el işçiliği isteyen bir meslek’’ olarak tanımlıyor.

Taşların enerji inancı ve fiyatlandırma:

Doğal taşların kullanımında enerji ve burç uyumu önemli bir tercih nedeni. Yaş, müşterilerin genellikle hangi taşların kendilerine iyi geldiğini bildiğini, strese ve nazara karşı etkili olduğu düşünülen taşların talep gördüğünü ifade ediyor. Ürünlere gösterilen ilgi, satışların ilk günden beri devam ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca müşteri güvenine vurgu yapan Yaş, yaptığı takıların arkasında durduğunu; arıza veya model değişikliği gerektiğinde yardımcı olduğunu belirtiyor. Fiyatlar taşın türüne, kalitesine ve el işçiliğinin yoğunluğuna göre farklılaşıyor; başlangıç fiyatları ortalama 100-150 lira seviyesinden başlıyor.

Serpil Yaş'ın yaklaşımı, hem kişiye özel tasarım hem de satış sonrası destekle müşteri bağlılığı oluşturuyor. Bu kombine yaklaşım, doğal taş takılarına olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN SERPİL YAŞ, DOĞAL TAŞLARI KULLANARAK YAPTIĞI AKSESUARLARIN VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ VE HER BİR AYRI TÜR DOĞAL TAŞIN FARKLI ENERJİLERİ OLDUĞUNA İNANDIĞINI BELİRTTİ.