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Eskişehir'de eğitimcilere sosyal içerme odaklı saha eğitimi

Eskişehir'de okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik saha eğitimi yapıldı. Program, erken müdahale ve kurumlar arası iş birliğini ön plana çıkardı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de eğitimcilere sosyal içerme odaklı saha eğitimi

Saha eğitimi ve amaçları:

Eskişehir'de, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bir saha eğitimi düzenlendi. Çalışma, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde, erken müdahale ile kurumlar arası tecrübe paylaşımının önemi öne çıktı; katılımcılara vaka farkındalığı ve iş birliği mekanizmaları aktarıldı.

Orhan Bayrak'ın değerlendirmesi:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, açılış konuşmasında eğitimciler ile sosyal hizmet uzmanlarının bakış açıları arasındaki farklara dikkat çekti. Bayrak, "Eğitimcilikten sosyal hizmetlere geçildiğinde olaylara bakış açısının ve mesleki reflekslerin nasıl değiştiğini bizzat deneyimlemiş biri olarak, bu eğitimin yalnızca bir bilgi aktarımı değil, kıymetli bir tecrübe paylaşımı olacağına inanıyorum." dedi.

Bayrak, sınıfta farklı davranan bir çocuğa bir öğretmenin "uykusuz kalmıştır", bir sağlıkçının "enfeksiyon kapmıştır" gözüyle bakarken; sosyal hizmet uzmanının en kötü ihtimalleri, yani şiddet veya istismar ihtimalini düşünerek hareket ettiğini örnekleyerek, "Bu refleks, riskleri çok daha erkenden fark etmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Koruyucu ve önleyici hizmet vurgusu:

Bayrak, saha eğitimlerinin koruyucu ve önleyici hizmetler açısından önemini vurguladı ve bu yaklaşımla gözden kaçabilecek sorunlara erken müdahale şansı elde edileceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Bayrak, "Milli Eğitim’de bir çocuğun hayatına dokunmak o çocuğu ve belki ailesini kurtarırken, sosyal hizmetler bünyesinde bir çocuğu kurtarmak bütün bir nesli kurtarmak demektir" sözleriyle programın toplumsal etkisini özetledi.

ESKİŞEHİR&#039;DE, TÜRKİYE SOSYAL İÇERME EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE...

ESKİŞEHİR'DE, TÜRKİYE SOSYAL İÇERME EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SAHA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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