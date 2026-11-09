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Öğretmenler eTwinning atölyesi için Sivas'ta bir araya geldi

YEĞİTEK'in Sivas'taki eTwinning çalıştayına 130 öğretmen katıldı; 11 Kasım'a kadar sürecek programda erişilebilir uygulamalar ve uygulamalı atölyeler var.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğretmenler eTwinning atölyesi için Sivas'ta bir araya geldi

eTwinning temel eğitim çalıştayı Sivas'ta başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı Sivas Öğretmenevi'nde başladı. Etkinliğe, eTwinning Ulusal Destek Servisi üyeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden toplam 130 öğretmen katılım sağladı.

çalıştayın hedefleri ve programı:

Program kapsamında öğretmenlere, eTwinning projelerinin uygulanmasına yönelik teorik oturumların yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları sunuluyor. Etkinlikte özellikle erişilebilir eTwinning uygulamalarına odaklanan eğitimler yer alıyor; çalışmaların amacı, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak ve öğretmenler arasında iş birliğini güçlendirmektir.

yerel yönetimden ziyaret ve değerlendirme:

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayda görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerle sohbet etti. Erdoğan, eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi yaklaşımları desteklediğini, öğretmenler arası iş birliğini artırdığını ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini zenginleştirdiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalıştay, 11 Kasım tarihinde sona erecek olup bu süre içinde katılımcılara erişilebilirlik ve proje tabanlı uygulamalara ilişkin çeşitli atölye ve eğitim imkânları sunulmaya devam edecek.

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Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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